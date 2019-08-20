Челябинские роботы обыграли иностранных в футбол

Южноуральские школьники рассказали, как проходили соревнования в Корее.

С 12 по 16 августа в Корее проходил чемпионат мира среди человекоподобных роботов FIRA RoboWorld Cup 2019. Основные виды состязаний состояли из бега, тяжелой атлетики, футбола, прыжков, баскетбола. Также в этом году из нововведений появились автономные гонки дронов и автомобилей.

Команда «Killer», состоящая из двух юных челябинцев, Михаила и Анфисы Макаровых, заняла первое место в общем зачете среди роботов-андроидов. Также победу южноуральцам принесли голы в серии пенальти и поднятие штанги. Итого команда Макаровых привнесла в общую копилку побед сборной России 3 медали из 8. Второе место заняла команда «Starkit» из Московского физико-технического института.

Создание робота начинается за 3-4 месяца до соревнований. Сюда входит разработка и написание кода, сборка, контрольные тесты. В целом, все роботы очень похожи. Различия кроются в программировании и настройках. Это самая трудоемкая, но интересная часть подготовки к соревнованиям, куда вкладывают все свое умение и навыки. Ведь месяцы, проведенные с роботом, делают его «живым членом команды», просто другом для ребят.

«Общее впечатление от соревнований хорошее. В прошлом году заняли 3 место в общем зачете, в этом году — первое. Это замечательно, правда, детям было довольно тяжело. Очень высокие нагрузки. Например, наш робот с прошлого года изменил конструкцию рук. Руки робота стали еще легче, чтобы поднять большего веса штангу. Настройки компьютерного зрения существенно изменились для игры в футбол. Полностью проведена замена всех шестеренок в моторах и настройка их инкодеров», — отметил Андрей Макаров, папа чемпионов и их главный тренер.

Команду юных челябинцев поддерживала и мама чемпионов, а также тренер Михаила и Анфисы — Михаил Гранатов.

А в соревновании беспилотных автомобилей победила команда «Road Killer», где также выступили челябинцы Константин Теплых и Владимир Юлик, чьим тренером тоже является Михаил Гранатов.

Череда успехов в создании и программировании человекоподобных роботов на международных соревнованиях окрыляет тысячи школьников и студентов-робототехников России. При этом отмечается, что на Южном Урале имеются сильные представители в робототехнике — из Магнитогорска, Миасса, Челябинска. Но, к сожалению, слабое финансирование дорого вида спорта не позволяет всем светлым умам Челябинской области попадать на чемпионаты мира.