Южноуральский робот отправится на МКС

Разработкой занимались ученые из Магнитогорска.

Антропоморфный робот «FEDOR» полетит на Международную космическую станцию 22 августа. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

По словам генерального директора компании Роскосмос Дмитрия Рогозина, покорять просторы космоса магнитогорской разработке предстоит на корабле “Союз МС-14”, вернется на Землю через полторы недели после запуска.

«Он будет на станции порядка полутора недель», — заявил Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

На МКС совместно с роботом будет работать космонавт Александр Скворцов. По предварительным планам Роскосмоса, при следующих этапах тестирования «FEDOR’ом» будут управлять с Земли. Также робота хотят выпустить в открытый космос.

Кроме того, Дмитрий Рогозин заявил, что в будущем «FEDOR» станет первым испытателем космического корабля «Федерация», на котором первые россияне должны будут отправиться в полет на Луну.

Робот «FEDOR» был разработан в рамках проекта «Спасатель» Фонда перспективных исследований в научно-производственном объединении «Андроидная техника» из Магнитогорска по заказу МЧС. Характерное имя ему дал в 2016 году тогда еще вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.