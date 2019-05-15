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Школьники построят роботов и ракеты для челябинских предприятий

Разработки в области моделирования представят на фестивале Rukami.
вчера в 18:58
  |  Общество

Челябинские компании смогут присмотреться к юным инженерам на фестивале Rukami, который пройдет в областной столице в конце этой недели. Уже в эту субботу, 17 мая, школьники представят свои разработки в области моделирования судов, ракет, роботов и промышленной техники на выставке в парке Гагарина. Как рассказал директор областного Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов, разработки делают по заданиям региональных предприятий.

Все модели, которые делают спортсмены, делаются по кейсам предприятий, то есть эти задания должны выдать предприятия, потому что все заинтересованы, чтобы вырос высококвалифицированный специалист. Для этого его нужно как можно раньше втянуть в компанию реальных разработчиков. И когда мы занимаемся по своим проектам, мы постоянно потребляем специалистов: технологов, электриков, для того, чтобы они с этими ребятами устанавливали контакт. Если этого не сделаем мы, это сделают московские вузы. Они очень успешно охотятся за мозгами. Поэтому мы здесь представляем такую команду, задача которой этих ребят, талантливых, интересных, оставить в Челябинской области, чтобы они работали на благо промышленности Челябинской области. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор областного Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов.

Как утверждает руководитель аппарата Челябинского отделения Союза Машиностроителей России Оксана Знаменская, заметить будущего инженера можно уже на школьной скамье, ведь старшеклассники зачастую справляются с работой лучше студентов.

Скажу честно — наблюдается нехватка квалифицированных инженеров. Как найти инженера? Предприятия дают такие кейсы, в основном для дипломных и курсовых проектов. Специалисты смотрят, что можно решить ребенку школьного возраста, а что могут сделать студенты постарше. Как показывает практика, школьники иногда выдают гораздо больший эффект, гораздо больший результат, чем выпускники вузов. Потому как наши студенты уже загнаны в некоторые рамки. — проинформировала радио «Business FM Челябинск» Оксана Знаменская.

Отметим, что на фестивале Rukami будет и отдельная программа для тех, кто пока лишь определяется с профессией. Специально для них организаторы запланировали мастер-классы по ракетостроению и судомоелированию, а также соревнования по робототехнике среди посетителей. Помимо этого в рамках мероприятия откроют стартап-школу по техническому предпринимательству для молодёжи и студентов «IT-старт».

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