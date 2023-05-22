Челябинские пловцы стали призерами всероссийских соревнований «Веселый дельфин»

Южноуральские спортсмены завоевали две бронзовые медали в эстафетах

В Санкт-Петербурге завершились 57-е Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Всего в соревнованиях приняло участие более 1000 спортсменов из 67 регионов страны. Южноуральские пловцы завоевали две бронзовые медали, заняв по итогу соревнований 19-ю строчку в общекомандном зачете, сообщает региональная федерация плавания.

В составе сборной Челябинской области выступали Владимир Романов (Челябинск), Дмитрий Хмелев (Сатка), Михаил Комолкин (Миасс) и Дмитрий Зырянов (Златоуст). Во второй день соревнований южноуральские пловцы заняли третье место в эстафете 4×50 м вольным стилем, а позже завоевали бронзовые медали в эстафете 4×50 м баттерфляем.

«„Веселый дельфин“ — это те соревнования, на которых во многих случаях определяется дальнейшая судьба спортсменов и понимание, насколько они готовы идти по дороге в спорт высших достижений. Практически ни один из наших сегодняшних лидеров в этом возрасте не игнорировал эти соревнования. Я уверен, что те, кто сейчас показал результаты уже взрослого уровня, дополнительно замотивированы тем, чтобы перебраться на следующую ступень своего развития», — отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Добавим, что накануне на соревнованиях в Йошкар-Оле челябинка Валерия Шабалина завоевала шесть золотых наград на Кубке России по плаванию. Титулованная спортсменка победила во всех видах программы, в которых приняла участие.