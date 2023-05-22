Челябинка Валерия Шабалина завоевала шесть золотых наград на Кубке России по плаванию

Южноуральская спортсменка стала лучшей в шести личных заплывах

В Йошкар-Оле завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Героиней соревнований стала челябинка Валерия Шабалина, которая выиграла шесть золотых медалей, победив во всех видах программы, в которых приняла участие, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.В соревнованиях во Дворце водных видов спорта приняли участие 150 сильнейших спортсменов ЛИН из 40 регионов страны. Подтвердила статус фаворита четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерия Шабалина. Она выступила в шести видах программы и во всех одержала убедительную победу.Пятикратная чемпионка мира уверенно выиграла в следующих видах: 100 м (вольный стиль), 200 м (комплекс), 50 (баттерфляй), 200 м (вольный стиль), 100 м (баттерфляй), 50 м (брасс).Добавим, что спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера России, старшего тренера сборной России по плаванию ЛИН Татьяны Новиковой. Звездным часом для Валерии Шабалиной стало выступление на Паралимпийских играх — 2020 в Токио, где она завоевала четыре золотые и одну серебряную награду.