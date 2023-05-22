В Йошкар-Оле завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Героиней соревнований стала челябинка Валерия Шабалина, которая выиграла шесть золотых медалей, победив во всех видах программы, в которых приняла участие, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.
В соревнованиях во Дворце водных видов спорта приняли участие 150 сильнейших спортсменов ЛИН из 40 регионов страны. Подтвердила статус фаворита четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерия Шабалина. Она выступила в шести видах программы и во всех одержала убедительную победу.
Пятикратная чемпионка мира уверенно выиграла в следующих видах: 100 м (вольный стиль), 200 м (комплекс), 50 (баттерфляй), 200 м (вольный стиль), 100 м (баттерфляй), 50 м (брасс).
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