В Челябинской области финишировал проект по плаванию «Путь чемпиона»

В финальном этапе приняли участие более 400 юных спортсменов

В челябинском бассейне «Строитель» завершился финальный этап проекта «Путь чемпиона» по плаванию. В нем приняли участие не только юные спортсмены Челябинской области, но и гости из Курганской и Свердловской областей. В общей сложности на старт дистанций вышли более 400 пловцов из 23 спортклубов, сообщает региональная федерация плавания.

В состязаниях приняли участие мальчики и девочки 16 лет и младше. Они разыграли 98 комплектов медалей. Некоторые из финалистов проекта уже успешно выступают на всероссийских стартах. Среди них, например, Екатерина Гузик, Владимир Романов, Дмитрий Хмелев, Михаил Комолкин, Дмитрий Зырянов в течение сезона неоднократно поднимались на пьедестал почета различных турниров. Та же Катя Гузик из Златоуста проводит отличный сезон — сначала завоевала пять медалей на финале соревнований «Юность России», а в апреле этого года стала победителем первенства страны.

«Несколько лет назад, когда мы только начинали делать турниры „Я стану чемпионом“ и „Путь чемпиона“, в нашу авантюру верили единицы. Однако сейчас, благодаря нашим совместным усилиям, финалы этих турниров стали активно собирать более 400 пловцов. Для нас, региональной федерации плавания, — это уже большая победа. И с каждым таким мероприятием наши амбиции лишь крепнут», — считает президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.

Глава региональной федерации отметил также, что на соревнования в Челябинск приезжают пловцы из соседних регионов, а сами состязания помогают начинающим спортсменам настраиваться на лучший результат и готовят к ответственным стартам в будущем.