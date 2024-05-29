В Челябинске спрос на услуги тренеров по плаванию вырос на 7%

Жители мегаполиса готовятся к открытию пляжного сезона

В Челябинске перед открытием пляжного сезона спрос на услуги тренеров по плаванию вырос на 7%, выяснили аналитики «Авито Услуг».

В ходе опроса оказалось, что 27% жителей предпочитает заниматься плаванием на открытом воздухе. При этом у части из них есть необходимость в обращении к тренерам по плаванию.

«Помимо привычных объявлений от инструкторов по плаванию, на платформе предлагают свои услуги тренеры по серфингу. В России эта услуга не такая популярная — в силу климатических особенностей, однако рынок развивается, и специалисты все чаще предлагают свои услуги», — говорится в исследовании.

Для тех, кто уже умеет стоять на доске, на платформе представлены объявления с оборудованием в аренду.

«Если вы умеете плавать, то есть смысл обратиться к тренеру для мотивации, дисциплины, постановки правильного дыхания. Даже неправильное положение головы может способствовать затруднениям с дыханием», — пояснила инструктор по плаванию детей дошкольного возраста Кристина Журсумбаева.

По ее словам, хороший инструктор обязательно научит правильной технике плавания, что поможет накачать нужные мышцы и лучше чувствовать себя в воде. Плавание полностью сможет заменить вам поход в зал или бег.

Некоторые челябинцы настолько увлечены плаванием, что даже до работы предпочитают добираться по воде, на сапборде.