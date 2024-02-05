Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова стала призером турнира «Русская зима»

И едва не побила рекорд в беге на 60 метров в помещении

Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова завоевала серебряную медаль на международном турнире «Русская зима». Эти состязания собрали более 140 российских и белорусских спортсменов, которые разыграли комплекты наград в восьми дисциплинах. Наталья Комбарова показала второй результат в беге на 60 метров, едва не установив рекорд Челябинской области, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Международные соревнования «Русская зима» по традиции собирают звезд российской легкой атлетики, открывая новый сезон. В этот раз компанию лидерам национальной команды составили атлеты из Республики Беларусь.

Челябинка Наталья Комбарова завоевала серебряную медаль в беге на 60 метров. Победу здесь одержала лидер сборной России в спринте Кристина Макаренко, представляющая Москву и Красноярский край. Ее время — 7,16 секунды. Южноуральская спортсменка показала результат 7,29 секунды, едва не побив рекорд Челябинской области в этой дисциплине на соревнованиях в помещении. Более 20 лет назад его установила Елена Миронова (7,27 секунды).

Легкая атлетика. Международные соревнования «Русская зима». Москва, 2—4 февраля. Бег на 60 метров, женщины:

1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7,16.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 7,29.

3. Юлия Караваева (Москва) — 7,34.

Отметим, что на турнире «Русская зима» победы одержали лидеры сборной России Данил Лысенко и Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Полина Ткалич (бег 400 м), Константин Холмогоров (бег 800 м), Светлана Аплачкина (бег 1500 м) и другие звезды российской легкой атлетики.