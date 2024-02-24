Всероссийские соревнования по спорту слепых в легкой атлетике стартовали в Челябинске

Участие в них принимают более 150 спортсменов

Сегодня, 24 февраля, в учебно-спортивном комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске состоялось открытие Всероссийских соревнований по спорту слепых в легкой атлетике. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал участников, а также поздравил победителей одного из первых забегов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Хочу поприветствовать вас на Южном Урале на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Ее не зря называют „королевой спорта“. Она объединяет очень динамичные и зрелищные дисциплины. А еще — воспитывает в человеке особые качества, помогающие преодолевать трудности. Для нас вы все уже победители, мы вами гордимся. Желаю вам удачи и ярких выступлений»,— сказал Алексей Текслер.





На соревнования приехали более 150 спортсменов из 30 российских регионов. Челябинскую область представляют 20 легкоатлетов. На протяжении соревновательных дней, которые пройдут с 23 по 27 февраля, они разыграют медали в трех возрастных категориях: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины в беге на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также в прыжках в длину, высоту и толкании ядра.







В забеге на 60 метров в одной из категорий победители уже определены. Ими стали челябинцы, многократные чемпионы России Александр Новичихин и Егор Гостинский. Их лично поздравил Алексей Текслер.

Кстати, спортсмены, занявшие призовые места, войдут в спортивную команду Челябинской области, которая отправится на чемпионат и первенство России.