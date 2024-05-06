Слепая легкоатлетка из Челябинска завоевала серебро на Гран-при в Марокко

Елена Шах показала второй результат в метании диска

Российские паралимпийцы завоевали 19 медалей на этапе Гран-при по легкой атлетике в Марокко. Среди призеров соревнований оказалась и челябинская спортсменка Елена Шах. Она завоевала серебряную медаль в метании диска среди атлетов с ограничениями по зрению, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Участниками статусных международных соревнований стали 437 спортсменов из 66 стран, среди них и 19 российских паралимпийцев. На легкоатлетический стадион вышли представители спорта ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) и спорта слепых (с ограничениями по зрению).

Российские атлеты в общей сложности завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Челябинская спортсменка отличилась в метании диска, завоевав серебряную медаль.

«Очень сложной получилась дорога до проведения соревнований, был сложный перелет Челябинск — Москва — Стамбул — Касабланка. При этом много времени пришлось провести в аэропортах. А потом еще из Касабланки 4 часа добиралась на автобусе до Марракеша. Но хорошо то, что все хорошо кончается. Я рада тому, что удалось показать достойный результат и завоевать серебряную медаль», — отметила Елена Шах в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Отметим и еще одну важную деталь. Елена Шах — полностью незрячая спортсменка и на всех соревнованиях выступает в классе F11. Здесь эту группу спортсменов объединили с классами F12 и F13 (слабовидящие атлеты), ввели систему коэффициентов, на основе которых складывалась сумма баллов от показанного результата. Челябинка метнула снаряд дальше всех, на 32,98 м. Но по дополнительным показателям заняла второе место.





Елена Шах занимается под руководством тренера Валерии Чигаревой. Она уже титулованная и опытная спортсменка, неоднократно становилась чемпионкой России, победительницей международных соревнований. В 2020 году стала участницей Паралимпийских игр в Токио. Челябинка заняла пятое место в метании диска с результатом 32,80 м.