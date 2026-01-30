Челябинские конькобежцы стали призерами чемпионата России по многоборьям

Никита Базюк завоевал серебро, а Анастасия Григорьева — бронзу

В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту. Сильнейшие спортсмены страны боролись за награды в спринтерском и классическом многоборьях. Два челябинских спортсмена стали призерами соревнований — серебро завоевал Никита Базюк, замкнула тройку призеров Анастасия Григорьева, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Состязания в иркутском ЛД «Байкал» проходили в течение двух дней. По итогам четырех дистанций были определены победители и призеры в классическом и спринтерском многоборьях у женщин и мужчин.

Челябинец Никита Базюк занял 2‑е место в спринтерском многоборье. Он наиболее ровно пробежал дважды дистанции 500 и 1000 метров, уступив лишь титулованному Виктору Муштакову из Алтайского края. Замкнул тройку призеров Тимур Карамов из Республики Башкортостан.

Отметим, что еще один челябинец, Дмитрий Крылов, занял итоговое 6‑е место с результатом 142,820 очка. Приятно удивил Устин Никулин. Перспективный челябинский спринтер выиграл обе «пятисотки», но его подвел первый забег на дистанции 1000 метров. Спортсмен оступился, показал худший результат и выбыл из борьбы за высокие места по сумме четырех дистанций.

Конькобежный спорт. Чемпионат России по многоборьям. Спринтерское многоборье. Мужчины:

1. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 140,760.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 140,925.

3. Тимур Карамов (Татарстан) — 141,885.

В состязаниях среди женщин в спринтерском многоборье не было равных чемпионке мира Ангелине Голиковой из Москвы. С результатом 157,635 она уверенно выиграла по сумме четырех дистанций. Челябинка Мария Гудошникова заняла итоговое 5‑е место. На ее результаты повлияла простуда, которую она получила накануне старта соревнований.

Конькобежный спорт. Чемпионат России по многоборьям. Спринтерское многоборье. Женщины:

1. Ангелина Голикова (Москва) — 157,635.

2. Елена Еранина (Московская область / Владимирская область) — 157,965.

3. Яна Бояркина (Свердловская область) — 158,255.

В классическом многоборье отличилась другая челябинская спортсменка — Анастасия Григорьева. Перед заключительным видом состязаний она была за чертой призеров соревнований. Но в забеге на 5000 метров спортсменка показала лучший результат (7.29,08). Это позволило ей завершить состязания на общем 3‑м месте. У ее землячки Полины Чесноковой итоговая 8‑я позиция. Победу же одержала Екатерина Кошелева из Екатеринбурга.





Конькобежный спорт. Чемпионат России по многоборьям. Классическое многоборье. Женщины:

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 168,766.

2. Александра Саютина (Москва) — 170,524.

3. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 170,578.

В мужском классическом многоборье челябинские конькобежцы не смогли составить конкуренцию лидерам сборной России. Уверенную победу здесь одержал Даниил Алдошкин, выступающий за Московскую область и дающий параллельный зачет родному Иркутску.

Конькобежный спорт. Чемпионат России по многоборьям. Классическое многоборье. Мужчины:

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 162,578.

2. Вячеслав Воробьев (Санкт-Петербург) — 154,764.

3. Сергей Трофимов (Красноярский край / Нижегородская область) — 154,764.

Напомним, что в конце 2025 года состоялся также чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. На этих стартах челябинские спортсмены произвели фурор, завоевав шесть медалей, в том числе три золотые награды. В личном первенстве впервые чемпионами страны стали Мария Гудошникова и Сергей Бородулин.