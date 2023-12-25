Состязания по настольному теннису завершили спартакиаду сотрудников ЧМК

В программу соревнований вошли 10 видов спорта

Челябинский металлургический комбинат завершил ежегодную спартакиаду турниром по настольному теннису. В этом году она была посвящена 80-летию ЧМК и 20-летию компании «Мечел». Состязания среди сотрудников предприятий прошли по 10 видам спорта, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК».

В течение года за места на пьедестале почета соревновались 44 спортсмена из 20 подразделений комбината, а также сборных команд челябинского филиала «Уральской кузницы», компаний «Мечел-Материалы» и «Мечел-Энерго».

В программу спартакиады вошли состязания по 10 видам спорта (легкоатлетический кросс, легкая атлетика — многоборье, лыжная эстафета, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, дартс, настольный теннис).

Турнир по настольному теннису стал завершающим этапом спартакиады. В играх, которые прошли одновременно на четырех столах, приняли участие 14 команд по три человека. По итогам встречи первые места в своих группах завоевала сборная «Уралкуза», а также команды двух подразделений ЧМК — участка электроснабжения и цеха ремонта и обслуживания оборудования технологической автоматики.

После подсчета общегодовых результатов призовые места завоевали команды ЧМК из числа работников цеха ремонта механического оборудования, доменного цеха и газоспасательной службы. Спартакиада 2023 года прошла в рамках празднования 80-летия Челябинского металлургического комбината и 20-летия компании «Мечел». Следующие соревнования откроются уже в январе 2024 года.