Челябинские команды сыграли вничью против сверстников из Перми в Юношеской футбольной лиге

В гостях южноуральцы смогли забить лишь гол

В 20-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей отправились в Пермь, где встречались с местным «Амкаром». Ребята 2007 года рождения сыграли в результативную ничью 1:1. Их младшие товарищи тоже добыли только одно очко, завершив игру без забитых мячей 0:0, сообщает пресс-служба челябинской областной спортивной школы.



Матчи против другой уральской команды «Амкара» стали для челябинцев тяжелым испытанием. В игре команд 2008 года футболисты «Челябинск-ОСШ» ярко провели вторую половину матча и имели неплохие шансы на то, чтобы одержать волевую победу, однако игра все-таки завершилась вничью. Единственный гол в составе челябинцев забил полузащитник Марк Каптинар.



В матче младших команд тоже была серьезная борьба, но отличится никто не сумел. Следующие матчи ЮФЛ футболисты команд «Челябинск-ОСШ» проведут в среду, 30 августа. Южноуральские футболисты на домашнем стадионе примут «Нефтехимик». Начало матчей — в 11:30 и 15:30 соответственно.

