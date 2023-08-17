Челябинская команда обыграла «Зенит-Ижевск» в Юношеской футбольной лиге

На домашнем стадионе южноуральцы одержали победу с минимальным счетом 1:0

В 19-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей принимали на домашнем стадионе «Зенит» из Ижевска. Ребята 2007 года рождения одержали победу с минимальным счетом 1:0, а их младшие товарищи добыли только одно очко, сыграв вничью 1:1, сообщает пресс-служба челябинской областной спортивной школы.



Матчи против ижевского «Зенита» стали для челябинцев настоящим испытанием. В игре команд 2008 года футболисты «Челябинск-ОСШ» открыли счет усилиями Данила Макушенко. Его гол стал 500-тым забитым мячом сезона в ЮФЛ Приволжье, однако удержать преимущество хозяева не смогли, закончив встречу вничью — 1:1.



В матче старших команд челябинский коллектив одержала победу с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Артем Ахмедьянов. Таким образом, челябинцы смогли взять реванш за поражение в первом круге ЮФЛ в дивизионе «Приволжье».



После домашних игр старшие юноши делят с саранской «Мордовией» четвертую строчку из 16 участников. Команда 2008 года рождения обосновалась на седьмом месте. Следующие матчи ЮФЛ футболисты команд «Челябинск-ОСШ» проведут в четверг, 24 августа. На выезде в Перми наши парни сразятся с «Академией-Амкар». Начало матчей — в 13:00 и 15:30 соответственно.

