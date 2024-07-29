Челябинские керлингисты вошли в состав молодежной сборной России

Вызов в команду получили Виктор Алтухов и Вячеслав Киссельман

Воспитанники челябинской СШОР «Юность-Метар» получили приглашение в состав молодежной сборной России по керлингу. Вызов в команду на сборы получили Виктор Алтухов и Вячеслав Киссельман, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Два челябинских керлингиста уже находятся на сборах в Сочи. Там они проведут первый этап подготовки к ответственным стартам. Вторые сборы пройдут с 7 по 17 августа в Санкт-Петербурге, по итогам которых определится состав участников турнира среди сборных команд «Кубок Невы — 2024».

Эти соревнования станут смотром сил для формирования сборной России, которая представит страну на четвертых международных Российско-китайских зимних молодежных играх. Они состоятся 8—14 января 2025 года в Южно-Сахалинске. Виктор Алтухов и Вячеслав Киссельман сохраняют хорошие шансы попасть в состав команды для участия в этих представительных международных соревнованиях. В Челябинске они тренируются под руководством тренера Ольги Пономаревой.

Напомним, что в апреле этого года челябинская мужская команда по керлингу успешно выступила на чемпионате России. Она выиграла турнир в группе Б и завоевала право принять участие в элитном дивизионе чемпионата страны в следующем году.