Челябинские керлингисты стали призерами спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Серебряные медали в турнире среди глухих спортсменов завоевали Роман и Наргис Кузьмины

Второе место в турнире среди смешанных пар на Всероссийской зимней спартакиаде среди глухих «Мы вместе. Спорт» заняли спортсмены Челябинской области. Призерами соревнований стали Роман и Наргис Кузьмины. Такую же медаль, но в турнире по шахматному блицу завоевал Михаил Габидуллин, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Спартакиада среди глухих спортсменов прошли в двух городах Республики Башкортостан — Уфе и Ишимбае. Здесь атлеты состязались в семи дисциплинах — шахматах, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборду, хоккею, керлингу и футзале.

В общей сложности в играх «Мы вместе. Спорт» приняли участие около 800 спортсменов из 32 регионов РФ. Сборная Челябинской области делегировала на спартакиаду 16 спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах — шахматах, сноуборде и керлинге.

Серебряными призерами соревнований в керлинге стали Роман и Наргис Кузьмины. Они тренируются под руководством тренеров Альберта Байгильдина и Олега Пригоренко.

Спартакиада среди глухих спортсменов «Мы Вместе. Спорт». Керлинг. Смешанные пары:

1. Москва — Светлана Цедик Сергей Копытов;

2. Челябинская область — Наргис Кузьмина и Роман Кузьмин;

3. Санкт-Петербург — Татьяна Карпушенкова и Роман Голушко.

Добавим, что серебряным призером в шахматном турнире по блитцу стал Михаил Габидуллин.