В городе Орел подвели итоги чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ. На международных соревнованиях хорошие результаты показали спортсмены из Челябинской области. В общей сложности южноуральцы завоевали 8 медалей, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях приняли участие более 2800 спортсменов из 27 стран. Каратисты разыграли медали по трем группам дисциплин всестилевого каратэ: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.

Спортсмены из Челябинской области на первенстве завоевали по три серебряные и три бронзовые награды. На чемпионате мира победителем в дисциплине полный контакт в средствах защиты стал Данил Букреев. Бронзовую медаль в полном контакте добыл Иван Кондрашов.

Добавим, что в Минске подвели итоги международных соревнований по карате Belarus Open. В турнире приняли участие более 800 спортсменов. Бронзовыми призерами состязаний стали воспитанницы челябинской спортшколы «Динамо» Софья Муллагалиева и Марта Граф.