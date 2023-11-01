В Самаре подвели итоги первенства России по карате-киокусинкай. За медали турнира сражались 519 спортсменов со всей страны. Челябинск на турнире представили каратисты спортивного клуба «Белый тигр», которые завоевали 10 медалей различного достоинства, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Чемпионами соревнований в составе команды «Белый тигр» стали Арина Корнеева и Сергей Зыков. Серебряные медали завоевали Илья Егунов и Роман Архипов. А бронзовые награды на счету Салавата Такиуллина, Максима Юшина, Тимофея Звягина, Рамиля Сибагатуллина, Арины Хакимовой и Алены Данилейко.
По итогам первенства России челябинские каратисты заняли третье место в общекомандном зачете. Успешное выступление позволило нашим спортсменам войти в состав сборной России, которая примет участие в первенстве мира в Казахстане с 24 по 26 ноября.
Добавим, что ранее челябинские каратисты стали призерами международных соревнований Belarus Open. Бронзовые медали завоевали Софья Муллагалиева и Марта Граф. В турнире приняли участие более 800 спортсменов.
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