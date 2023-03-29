Челябинские гимнасты завоевали 23 медали на чемпионате России по спортивной гимнастике

На соревнованиях выступили атлеты с интеллектуальными нарушениями

В Костроме прошли чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. На соревнованиях отличные результаты показали южноуральские гимнасты, завоевав 36 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.На турнире в Костроме выступили около 40 спортсменов из Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Орла, Воронежа, Костромы и Москвы. Челябинскую область представляли 13 спортсменов.Победителями чемпионата России стали челябинцы Дмитрий Солонгин, Валерий Ягафаров, Арина Кутепова, Екатерина Попова, Софья Костыгова и Игорь Макейкин. В общей сложности южноуральцы завоевали на чемпионате страны 23 награды: 10 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали. Кроме того, челябинские гимнастки отличились и на первенстве России, где завоевали 13 медалей (5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых).Добавим, что накануне в Челябинске открыли новый гимнастический зал. В нем будут тренироваться сильнейшие гимнасты региона. В рамках события мастер-класс ребятам дал олимпийский чемпион Артур Далалоян.