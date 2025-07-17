В Челябинске после капитального ремонта откроют старейшую спортшколу по гимнастике

В следующем году СШОР «ЧТЗ» будет отмечать 80‑летний юбилей

Челябинская спортшкола «ЧТЗ» по гимнастике преображается после масштабной реконструкции. Здание получит новую жизнь благодаря капитальному ремонту. Он коснулся всех систем: водоснабжения, водоотведения, электрики. По словам директора спортшколы Александра Демина, уже к 1 сентября все ремонтные работы будут завершены, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Смотреть без боли на потрепанное временем здание было невозможно. Оно было открыто аж в 1932 году. Кстати, спортивная гимнастика на Южном Урале в следующем году будет отмечать свое 80-летие. В здание на улицу Савина, 5 гимнасты переехали в 1986 году. Три года назад встал вопрос о том, что его необходимо привести в порядок.

Инициатором такого решения стал губернатор Алексей Текслер. На проведение капитального ремонта были выделены средства из областного и городского бюджетов. Сейчас работы идут полным ходом: полностью заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, обновлена электропроводка.

В ближайшее время планируется установка новых дверей и окон, ремонт фасада, а также монтаж системы освещения. Основной задачей было восстановление кровли, так как здание долгое время находилось практически без крыши.

«Практически всю зиму оно простояло без крыши. Хорошо, что здесь нет подвальных помещений, вода сразу в грунт уходила. Но все равно стены отсырели», — рассказывает директор СШОР «ЧТЗ» Александр Демин.

Впрочем, основные и самые сложные строительные работы остались позади. Теперь осталось навести лоск, провести внутреннюю отделку, заштукатурить здание. В это трудно поверить, но подрядчики уверяют — к 1 сентября выполнят все нужные работы. А пока все гимнасты были распределены для проведения тренировок на других площадках города. Но с нетерпением ждут возвращения в родную спортшколу.

«Спортивная гимнастика в Челябинске имеет большие традиции и историю, наши земляки становились призерами Олимпийских игр, побеждали на чемпионатах мира и Европы, входили в состав сборной России. В первую очередь эти успехи связаны со спортшколой „ЧТЗ“. Кто-то скажет, что можно было бы построить новое здание для гимнастов, но это было бы неправильно. Здесь, на улице Савина, ковалась история побед наших гимнастов, мы должны ее сохранить и продолжить», — считает начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.

Кстати, в СШОР «ЧТЗ» занимаются не только представители спортивной гимнастики. Здесь тренируются также спортсмены других видов спорта: акробатики, художественной гимнастики и спорта ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями).