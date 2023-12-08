В Пензе завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». В турнире приняли участие около 95 спортсменов со всей России. Победителем в упражнениях на брусьях стал воспитанник челябинской спортшколы ЧТЗ Демид Бетигеймер, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
На турнире в Пензе выступили три представителя спортшколы ЧТЗ по спортивной гимнастике. К соревнованиям они готовились под руководством Владимира Григоркина. По словам тренера, юные гимнасты хорошо подготовились к турниру, тренировались по 3—4 часа два раза в день. И это принесло свои плоды. Так, Матвей Карманников занял пятое место в многоборье, а Александр Казаков стал четвертым в финале вольных упражнений. Здорово проявил себя Демид Бетигеймер, которому удалось стать призером соревнований.
«Это были первые соревнования такого уровня для ребят. Не все у них получилось, волнение сказалось. Но впечатления у парней остались хорошие. Они увидели уровень мастерства соперников, сумели себя показать и достойно представить челябинскую школу гимнастики», — рассказал тренер Владимир Григоркин корреспонденту Первого областного.
Он также добавил, что Демид Бетигеймер из-за ошибки на коне-махи в первый день соревнований не смог бороться за медаль в личном многоборье. Но выступал в финальных соревнованиях на перекладине и брусьях. В одном из этих видов челябинец отлично выполнил свою комбинацию и по праву завоевал золотую медаль.
Добавим, что ранее в Сочи прошел международный турнир по художественной гимнастике «Игры стран» академии Алины Кабаевой «Небесная грация». Призерами состязаний стали воспитанницы спортшколы «ЧТЗ» по спортивной гимнастике. Челябинские спортсменки завоевали серебряную и бронзовую медали.
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