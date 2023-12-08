Челябинский гимнаст завоевал золото всероссийского турнира «Олимпийские надежды»

Воспитанник спортшколы ЧТЗ Демид Бетигеймер стал лучшим в турнире на брусьях

«Это были первые соревнования такого уровня для ребят. Не все у них получилось, волнение сказалось. Но впечатления у парней остались хорошие. Они увидели уровень мастерства соперников, сумели себя показать и достойно представить челябинскую школу гимнастики»,

— рассказал тренер Владимир Григоркин корреспонденту Первого областного.