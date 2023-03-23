Челябинские дзюдоисты завоевали две медали на первенстве России

Призерами соревнований стали Виктория Лихачева и Денис Батчаев

«Нашим воспитанникам, которые начинают бороться на серьезном уровне, важно понимать, к чему нужно стремиться, наблюдать за настоящими профессионалами. Для этого мы изучаем борьбу топовых дзюдоистов, разбираем их технику, смотрим трансляции значимых турниров. Личное присутствие на соревнованиях приносит ощутимо больше пользы, потому что позволяет ребятам проникнуться атмосферой крупного турнира: поболеть за «своих» старших товарищей. Спасибо ФДР за теплый прием и такую полезную для нашего вида спорта инициативу»,

— рассказал тренер челябинского клуба «Ичибан» Анатолий Лебедев.

В Екатеринбурге прошло первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. На протяжении трех дней за медали соревнований боролись 573 спортсмена из 59 регионов страны. Челябинские дзюдоисты смогли завоевать серебряную и бронзовую медали, сообщает Федерация дзюдо России.Дзюдоистам из Челябинской области удалось завоевать две награды первенства страны. Серебряную медаль добыла Виктория Лихачева в весовой категории 78 кг, а бронзовым призером соревнований стал Денис Батчаев (свыше 100 кг).Также в рамках соревнований реализовали тур болельщиков дзюдо, где юным спортсменам из регионов показывали всю красоту «гибкого пути». Его участниками стали воспитанники челябинского клуба «Ичибан» и «Казанские тигры» из Казани.Напомним, что ранее Челябинская область и Федерация дзюдо России заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и президент ФДР Сергей Соловейчик.