Челябинская область и Федерация дзюдо России заключили соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и президент ФДР Сергей Соловейчик

В Москве, в здании Олимпийского комитета России, подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Челябинской областью и Федерацией дзюдо России на ближайшие четыре года. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Согласно документу стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта на Южном Урале в период 2023—2026 годов.

«Наш регион является ключевым для развития дзюдо в стране. У нас функционирует олимпийский центр по дзюдо, на его базе растут наши чемпионы. Время не стоит на месте, необходимо двигаться вперед. И я хотел бы поблагодарить ФДР за то, что наш регион включен в список опорных регионов по развитию дзюдо в России. Таких регионов действительно немного. Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы реализуем все программы, которые сегодня инициирует Федерация. Для нас это важно, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область поддерживает стратегию развития дзюдо. В регионе успешно реализуются массовые проекты Федерации дзюдо России: «Дошкольное дзюдо», «Мой первый пояс дзюдо», «Семья чемпионов». Также губернатор отметил, что в планах — строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном. Кроме того, на челябинском татами регулярно проходят престижные соревнования всероссийского и международного уровней.





Челябинская область активно занимается подготовкой высококвалифицированных тренерских кадров, в том числе и в сельской местности. Для этого с 2022 года в регионе реализуется программа «Земский тренер», которая уже отмечена на федеральном уровне.

«Популяризация дзюдо в регионах является приоритетной задачей нашей Федерации. Спортивные школы Челябинской области воспитали много великолепных спортсменов, медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира по дзюдо. Эта славная традиция продолжается по сей день», — сказал во время подписания соглашения Сергей Соловейчик.

Отметим, что южноуральская школа дзюдо воспитала немало победителей и призеров крупнейших международных соревнований. В их числе — олимпийский чемпион Игр-2012 Мансур Исаев, чемпионы мира Григорий Веричев и Виталий Макаров, обладатель золота чемпионатов Европы, многократный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов, медалист чемпионата мира Денис Ярцев.