Челябинские дзюдоисты завоевали две бронзы на турнире «Большой шлем» в Монголии

Призерами соревнований стали Сабина Гилязова и Денис Батчаев, Анастасия Холодилина осталась без наград

В Улан-Баторе (Монголия) завершился престижный турнир «Большой шлем» по дзюдо, по итогам которого сборная России завоевала 10 медалей, в том числе одну — высшей пробы. Две бронзовые награды в активе спортсменов Челябинской области. Бронза на счету Сабины Гилязовой и Дениса Батчаева, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Российская сборная по итогам «Большого шлема» в Монголии заняла третье место в командном зачете. У нее 1 золотая, 2 серебряные и 7 бронзовых наград. Впереди лишь представители Японии (6+3+3) и Монголии (3+1+7).

Внесли свой вклад в командный успех и дзюдоисты Челябинской области. Бронзовым призером турнира стала Сабина Гилязова в категории до 48 килограммов. Она уступила в первом же поединке, но собралась, обыграла двух соперниц, а в малом финале победила хозяйку соревнований.

«Рассчитывала выйти в финал, поэтому радости особой нет. Наверное, не до конца восстановилась после чемпионата мира, а может, дело в адаптации и акклиматизации, разнице в часовом поясе с Улан-Батором. Могу ли себя похвалить сегодня? Нет, троечку поставлю. Нужно хорошо бороться в любой форме», — оценила свое выступление Сабина Гилязова в блиц-интервью пресс-службе ФДР.

Также медаль с бронзовым отливом завоевал челябинский тяжеловес Денис Батчаев. Он был посеян на турнире под первым номером, но в первой же встрече уступил оппоненту — японцу Дьяго Кагаве. Наш земляк также через «утешение» добрался до малого финала и победил в поединке за бронзу.

«Ехал сюда только за золотом, хотел закончить эту стадию победой, но ошибся с японцем — пришлось наверстывать. Все складывается из мелочей, но мы должны бороться в любых условиях. Кто знает, может, эта бронза заставит меня еще больше и кропотливее работать? В нашем весе высокая конкуренция, ошибаться нельзя», — отметил Денис Батчаев.

Отметим, что неудача постигла еще одну спортсменку Челябинской области. Так, в категории свыше 78 килограммов среди женщин осталась без наград Анастасия Холодилина. Она потерпела два поражения и выбыла из борьбы за медали.