Челябинец Клим Калинин эффектно выиграл турнир Russian Judo Tour в Красноярске

Южноуральский дзюдоист в финале на последних секундах бросил соперника на «иппон»

Уверенную победу на третьем этапе Russian Judo Tour в Красноярске одержали российские дзюдоисты. Золотую медаль завоевал и челябинец Клим Калинин. В категории до 81 кг он в финальном поединке на последних секундах вырвал победу у Ахмада Ахмедова, бросив его на «иппон». Призерами соревнований стали еще три дзюдоиста Челябинской области, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Международные соревнования прошли в Красноярске и собрали представителей из 18 стран. Самой многочисленной была российская команда, которая уверенно выиграла общий зачет. В активе наших соотечественников оказалось 13 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых наград.

Внесли успех в командную победу и дзюдоисты Челябинской области. В их активе 4 медали — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды. Третье место на турнире заняла в весовой категории до 78 кг Виктория Лихачева. Дошли до финала, но уступили своим соперникам Анджей Павлюков (свыше 100 кг) и Таисия Киреева (до 70 кг). Зато покорилась высшая ступень пьедестала почета Климу Калинину в категории до 81 кг.

Финальный поединок между челябинцем и Ахмадом Ахмедовым из Свердловской области получился упорным и увлекательным. Спортсмены не планировали отсиживаться в обороне и на протяжении всей схватки радовали болельщиков попытками бросков. Успешнее в этой обоюдоострой борьбе в итоге оказался Калинин: сначала он получил «юко», а затем грамотно отработал вторым номером и поймал визави на бросок через спину на последних секундах встречи.

«Заработал „юко“ и был уверен, что оценку не отменят. Очень приятно, что получилось бросить в конце „иппоном“. Связываю это с тем, что вел оценку, соперник рисковал, старался отыграться и шел в открытую борьбу», — сообщил Клим Калинин в интервью пресс-службе ФДР.

Отметим, что вручил золотую медаль спортсмену его земляк Кирилл Денисов — спортивный директор Федерации дзюдо России. Подготовили Клима Калинина тренеры Михаил Бусыгин и Владимир Федичкин.