Челябинские дзюдоисты завоевали 15 медалей на чемпионате УрФО

Соревнования прошли в Региональном центре спортивной подготовки имени А. Е. Миллера

В Челябинске подвели итоги прошедшего чемпионата Уральского федерального округа по дзюдо. По итогам соревнований хозяева татами завоевали 15 медалей различного достоинства — 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Турнир служил отбором на чемпионат России, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в Кемерове, сообщает региональный ЦСП по дзюдо имени А. Е. Миллера.

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин проходил с 26 по 28 мая в региональном центре спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. В нем приняли участие спортсмены из пяти субъектов РФ. Соревнования проводились в семи весовых категориях у мужчин (60, 66, 73, 81, 90, 100, 100+ кг) и семи весовых категориях у женщин (48, 52, 57, 63, 70, 78, 78+ кг).

Челябинскую область представляли 59 спортсменов. По итогам чемпионата в копилке Челябинской области пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Победителями соревнований стали Ризван Магомедов, Асхаб Хаджимурадов, Юрий Божа, Анджей Павлюков и Таисия Киреева.

Серебряными призерами стали Игорь Бируля, Иван Сырцев, Равиль Бикметов и Алина Саматова. Бронза — в активе у Дмитрия Иргалина, Владимира Антонова, Дениса Коротаева, Дмитрия Гюнтера, Елены Шманиной и Юлии Крутихиной.

Отметим, что чемпионат УрФО стал основным этапом отбора на чемпионат России в Кемерове (26 сентября — 2 октября). Однако основным ближайшим стартом для лидеров южноуральской команды станет этап Russian Judo Tour, который пройдет в Челябинске 24—25 июня.