В Челябинске с 24 по 25 июня пройдут международные состязания по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». Лучшие дзюдоисты со всей России, а также Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран будут сражаться за медали в ледовой арене «Трактор», сообщает региональный Минспорт.
«Russian Judo Tour» представляет собой серию спортивных мероприятий, в которых лучшие российские дзюдоисты и приглашенные спортсмены из других стран борются за звания сильнейших. В Челябинск прибудут более 400 спортсменов, которые будут бороться за медали в 14 весовых категориях и за внушительные призы. Призовой фонд соревнований составит около 7,3 миллиона рублей.
Торжественное открытие состязаний пройдет 24 июня. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. 25 июня пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48 кг, 52 кг и 57 кг — у женщин. Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00, а финальный блок — в 17:00.
Для болельщиков будут идти прямые трансляции на каналах Федерации дзюдо России на YouTube и RUTUBE. Кроме того, борьбу за медали в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в прошлом году Челябинск также принимал статусные международные соревнования. Турниру памяти заслуженного мастера спорта по дзюдо Григория Веричева присвоен статус этапа серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour. На домашнем турнире южноуральские дзюдоисты завоевали 12 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых).
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