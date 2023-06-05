Челябинка Ева Огнивова выиграла международные соревнования по дзюдо

Организаторы Кубка Анатолия Рахлина в Санкт‑Петербурге признали ее лучшим спортсменом турнира

Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова стала победителем международного турнира «Кубок Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербурге. Она уверенно выиграла состязания среди девушек в весовой категории до 70 кг, а организаторы признали ее лучшей спортсменкой турнира, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо.

Соревнования прошли 3 и 4 июня в Санкт-Петербурге и собрали более 700 участников из 15 стран. В турнире «Кубок Анатолия Рахлина» по дзюдо выступили юноши и девушки 2006—2008 годов рождения.

Челябинка Ева Огнивова представила регион в весовой категории до 70 кг. Она уверенно выиграла у всех соперниц и завоевала золотую медаль. Организаторы соревнований признали челябинку лучшей спортсменкой турнира. Ева Огнивова занимается под руководством тренера Андрея Морозова в челябинской СШОР «Локомотив».