В челябинском Центре олимпийской подготовки по дзюдо стартовали международные соревнования, посвященные памяти заслуженного строителя РФ Юрия Федорова. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 45 субъектов России, а также Беларуси, Ирана и Казахстана, передает корреспондент Первого областного.
Мероприятие посетили президент Федерации дзюдо Челябинской области Виктор Мамин и председатель Попечительского совета региональной федерации дзюдо Ирина Текслер.
«Мы второй раз проводим Кубок Юрия Федорова. В прошлом году в соревнованиях принимали участие спортсмены из 15 регионов, то в этом году это число выросло до 41 субъекта и трех стран. Ребята до 18 лет сегодня выйдут на татами, чтобы показать свое мастерство. Также в июне в Челябинске пройдет Кубок Губернатора по дзюдо. Мы ждем большое количество зрителей и участников на этих соревнованиях», — председатель Попечительского совета региональной федерации дзюдо Ирина Текслер.
Кроме того, на соревнованиях чествовали юных спортсменов, которые приняли участие в первенстве России по дзюдо (U15). В составе сборной УрФО челябинские дзюдоисты заняли третье место в командном зачете.
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