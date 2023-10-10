В Трехгорном школу дзюдо расширят до регионального центра подготовки спортсменов

Подобные объекты запустят в областном центре и в Магнитогорске

Алексей Текслер осматривает спортивные объекты Трехгорного. Первый на очереди — скейт-парк «Поколение Z». Губернатор оценил и ремонты на стадионе «Труд» и школы дзюдо. Алексей Текслер назвал Трехгорный одним из самых перспективных городов в регионе по развитию дзюдо, передает корреспондент информагентства.

На стадионе «Труд» уже проведены ландшафтные работы, обустроен памп-трек, установлены опоры освещения, организована зона отдыха. Новый объект уже освоили школьники. К моменту приезда губернатора здесь носились на самокатах больше десяти подростков. На вопрос, нравится ли площадка, они хором завопили: «Да!»

Алексей Текслер заметил, что наблюдать за несущимися на большой скорости и регулярно взмывающими в воздух подростками страшновато. Школьники поделились с губернатором секретом мастерства: главное — кататься регулярно год-два.



И заверили, что травм на крутых поворотах скейт-парка пока никто не получил.





На очереди в плане рабочей поездки Алексея Текслера — стадион «Труд». За последний сезон тут отремонтировали освещение, положили двухслойное полиуретановое покрытие с разметкой, обустроили сектор прыжков в длину. На сегодня готовность обновленного стадиона 91%, заверили губернатора подрядчики.

Несмотря на продолжающиеся работы, и на поле, и в закрытых помещениях вовсю идут тренировки.

Губернатор осмотрел поле, раздевалки и прилегающий корт. Глава города Данил Громенко заверил Алексея Текслера, что все работы будут закончены в срок, некоторые из них можно проводить и после наступления зимних холодов.

Третий объект — спортивная школа дзюдо. Весной 2023 года на одном из областных соревнований по дзюдо за помощью к губернатору обратился заслуженный тренер РФ Владимир Зайцев. Спортсмен просил рассмотреть вопрос о ремонте фасада 60-летнего здания школы. Сейчас работы в разгаре, у строителей согласно контракту есть время до конца ноября.

В беседе с главой города и тренером губернатор подчеркнул, что Трехгорный — один из городов Челябинской области, где обязательно будет развиваться дзюдо. В области будет три центра дзюдо — в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном.