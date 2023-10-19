Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова поборется за «Большой шлем» в Абу‑Даби

Рейтинговый международный турнир пройдет в ОАЭ с 24 по 26 ноября

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил имена спортсменов, которые выступят на турнире серии «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ) с 24 по 26 ноября. В заявку команды попала и челябинка Сабина Гилязова. Бронзовый призер чемпионата Европы выступит в весовой категории до 48 кг, сообщает Федерация дзюдо России.

Сборная России на этих соревнованиях будет представлена 26 спортсменами: 12 из них выступят в женском турнире и 14 — в мужском. В заявку попали лидеры национальной команды — чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян, призеры Олимпийских игр — 2020 в Токио Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова. Выступит на турнире и челябинка Сабина Гилязова, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель и призер международных турниров.

Согласно предварительным заявкам, в предстоящем турнире в Абу-Даби примут участие 475 дзюдоистов из более чем 80 стран мира. Представители нашей команды будут выступать в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.

Участники будут бороться не только за медали и солидные призовые, но и рейтинговые очки, необходимые для участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Победа в турнире принесет атлету 1000 рейтинговых очков, серебряная медаль — 700, а бронзовая — 500 баллов.

Жеребьевка турнира состоится 23 октября. В первый день соревнований, 24 октября, на татами выйдут атлеты в весовых категориях 60 и 66 кг у мужчин и 48, 52 и 57 кг — у женщин. Квалификационный к Играм-2024 «Большой шлем» в ОАЭ станет предпоследним этапом в календаре 2023 года, а завершат его соревнования в Токио (Япония) в начале декабря.