Дзюдоистка из Магнитогорска показала ориентир слабослышащим спортсменам

Алина Поздеева выиграла золото на Сурдлимпийских играх в Токио

На Южный Урал вернулась героиня Сурдлимпийских игр в Токио Алина Поздеева. Спортсменка из Магнитогорска выиграла соревнования по дзюдо среди слабослышащих атлетов. Ее успех может стать ориентиром для спортсменов с ограничениями по слуху и вызвать всплеск интереса к занятиям спортом у атлетов с ОВЗ. К такому мнению пришел министр спорта Владимир Иванов, встретивший чемпионку в челябинском аэропорту.

Алина Поздеева вернулась на родину не одна, а вместе с тренером Рауфом Валеевым и еще одной титулованной спортсменкой из Магнитогорска Натальей Дроздовой. Та отправилась поддержать коллегу и подругу, отправившись в Токио как болельщик, то есть на свои сбережения. Ранее эта дзюдоистка дважды брала золото Сурдлимпийских игр, но взяла паузу в выступлениях, взяв декретный отпуск.

«Я не могла отказать Алине, когда она попросила меня отправиться на соревнования с ней. Ей нужна была прежде всего психологическая поддержка. И я очень рада, что удалось передать ей олимпийскую энергетику, помочь выиграть эти самые значимые для слабослышащих атлетов соревнования», — рассказала Наталья.

Что касается Алины, то она светилась от счастья. Встретить ее в челябинском аэропорту пришли близкие родственники, друзья и знакомые, а также спортивная общественность во главе с министром спорта региона.

Владимир Иванов, а также руководитель Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Александр Казаков. Получив комплименты в свой адрес и поздравления с исторической победой, Алина едва не расплакалась.

«Пусть я ничего не слышу, но внутри до сих пор бушует ураган эмоций, хочется кричать от счастья. Я всю жизнь стремилась к этой победе, она для меня много значит», — призналась спортсменка.

На соревнованиях в Токио на пути к финалу Алина Поздеева оказалась сильнее трех сильных спортсменок, а в решающем поединке за золото встретилась со своей главной соперницей. Девушке из Мексики она ранее дважды уступала, но в этот раз удалось взять реванш и выйти из поединка победительницей.

«Ее победа — это большой успех для развития дзюдо в нашем регионе. А еще Алина может служить ориентиром для других наших слабослышащих спортсменов. Они теперь видят к чему можно стремиться. Будет здорово, если люди с ограничениями по слуху воодушевятся и возьмут пример с Алины — придут в секции и начнут активно заниматься спортом», — отметил Владимир Иванов.

Счастливая и довольная Алина Поздеева отправилась из челябинского аэропорта в Магнитогорск, чтобы разделить радость победы с родителями и родственниками.

Вместе с ней отправилась в родной город и Наталья Дроздова. Она, кстати, в третий раз стала мамой. И призналась, что со спортом заканчивать пока не собирается, начинает усиленно готовиться к следующим соревнованиям.