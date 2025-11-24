Челябинская команда завоевала путевку в финал турнира по дзюдо «Битва городов»

Она заняла третье место на региональном этапе соревнований

В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо имени Александра Миллера завершился отборочный этап международного проекта «Битва городов». В дивизионе «Урал» победу одержала команда «Родина» из Екатеринбурга. Челябинские дзюдоисты заняли третье место и завоевали путевку в финальный этап турнира, который пройдет с 6 по 19 декабря в «Академии единоборств» в Сочи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В региональном этапе «Битвы городов» в дивизионе «Урал» приняли участие восемь команд из трех регионов — Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Среди них: «Южный Урал», «Копейск», «Челябинск» и «Трехгорный» (все — Челябинская область), «Екатеринбург» и «Родина» (оба — Свердловская область), а также «Дружба» и «Тюмень» (оба — Тюменская область).

Сначала соперники боролись на групповом этапе в формате поединков «стенка на стенку», затем состоялись полуфиналы и финалы. И только три лучшие команды регионального этапа завоевывали путевку в Сочи на суперфинал турнира.

«Новый формат проведения позволяет спортсменам приобрести большой опыт за счет количества схваток. Шанс пробиться в финальный этап мотивирует дзюдоистов продолжать совершенствоваться, а это очень важно в этой возрастной категории. Ведь именно в этом возрасте существует проблема оттока занимающихся», — считает известный дзюдоист Денис Ярцев.





Начались соревнования с церемонии открытия, в которой к гостям и участникам обратились исполняющая обязанности первого заместителя министра спорта Челябинской области Анна Кодина, а также президент региональной Федерации дзюдо Валерий Бондаренко.

Он, кстати, получил чемпионский кубок за победу команды «Конар» в финале женской Континентальной лиги дзюдо. Трофей вручил ему заместитель руководителя департамента регионального дзюдо в Уральском федеральном округе Юрий Степкин.

По итогам группового этапа в плей-офф пробились четыре коллектива: «Екатеринбург», «Челябинск», «Южный Урал» и «Родина». В полуфиналах Екатеринбург одержал победу над командой «Челябинск», а «Родина» оказалась сильнее клуба «Южный Урал», причем с одинаковым счетом — 13:3.

Финал в дивизионе «Урал» вышел настоящей проверкой нервов. «Екатеринбург» и «Родина» провели 25 схваток, а его исход решился лишь в самой концовке. С минимальным преимуществом — 13:12 — победу в драматичном противостоянии одержала команда «Родина».

В стыковом матче бронзовых призеров уральской группы право за выход в группу «G» к южнокорейскому «Ченду», «Нальчику» и «Липецку» в противостоянии с «Южным Уралом» убедительно отстоял «Челябинск» — 13:4.

«Очень непростой сегодня выдалась борьба для команд. Самым важным, считаю, стал бесценный опыт, который получили участники. Лидеры — „Родина“ и „Екатеринбург“ боролись заявленными составами без замены, а у остальных коллективов была скамейка запасных, которая получила важное набарывание с сильнейшими», — подвел итог соревнованиям бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин.

Решающая стадия масштабного проекта «Битва городов» пройдет в «Сириусе» с 6 по 19 декабря на татами «Академии единоборств».