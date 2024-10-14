Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова выиграла турнир «Большой шлем»

Серебряным призером соревнований в Абу‑Даби стала ее землячка Ирина Зуева

Две челябинские дзюдоистки стали призерами международного турнира «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ). Победитель соревнований — Сабина Гилязова, обладатель серебряной медали — Ирина Зуева. Еще одна южноуральская спортсменка, Анастасия Холодилина, остановилась в шаге от призового места. Рассказываем, как сложился престижный турнир для наших дзюдоисток.

В первый день международного турнира по дзюдо «Большой шлем» южноуральские спортсменки показали достойные результаты и принесли сборной России медали. Первое золото отечественной команде принесла челябинка Сабина Гилязова в дивизионе до 48 кг. В финальной схватке Сабина встретилась с сербкой Андреа Стоядинов. За считаные секунды до конца встречи южноуральской дзюдоистке удалось победить соперницу броском на «ваза-ари».

«С каждой минутой вроде бы должна уставать, но сегодня такого не было: чувствовала, что смогу бросить и победить. Не смотрела на табло и не знала, сколько осталось до конца поединка. А потом случайно заметила, что всего 12 секунд, и сказала себе: „Точно не отдам победу“», — поделилась своими эмоциями Сабина с пресс-службой Федерации дзюдо России.

Еще одна челябинская дзюдоистка, Ирина Зуева, завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. В финале она в упорной борьбе уступила немке Сейе Балльхаус. Наша спортсменка показала великолепный уровень подготовки, но не смогла отыграть преимущество соперницы, заняв в итоге второе место.

«Серебряная награда не приносит большой радости, потому что она следует за поражением, но это не последний финал в жизни. Может, даже и хорошо, что все вышло именно так. Будет еще больше мотивации работать и становиться лучше. Досадно, что немку я уже обыгрывала, но сегодня не повезло», — отметила Ирина Зуева.

Стоит отметить достойное выступление еще одной челябинки — Анастасии Холодилиной. В последний день турнира, 13 октября, она одолела дзюдоистку команды Узбекистана Фотиму Курамбоеву броском на «иппон», получив шанс сразиться за бронзу в малом финале. Но уступила в схватке за третье место представительнице Казахстана Назгуль Маратовой.

Заключительным стартом для челябинских дзюдоистов станет токийский «Большой шлем», который пройдет 7 и 8 декабря.

Автор: Лилия Полякова