Челябинские баскетболисты готовятся к Кубку России

Возрождённый клуб «Челбаскет» выступит на соревнованиях в Курске.

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В Челябинск возвращается большой баскетбол. Команда «Челбаскет» готовится выступить в Кубке России. Сегодня, 22 сентября, спортсмены провели последнюю тренировку перед отъездом на игры.

Состав баскетбольный команды столицы области смело можно назвать молодым. Многие из спортсменов буквально вчера выступали в студенческой лиге. Нападающий Андрей Егоров начал заниматься баскетболом на первом курсе ЮУрГУ и дорос до сборной университета. Сейчас он готовится к профессиональной карьере.

«Скорее всего, у нас самая молодая команда. все хотят играть. Все стараются. Немного, может, опыта не хватает. Но сейчас должны усилиться некоторыми игроками. Я думаю, все нормально будет», — рассказал нападающий «Челбаскета» Андрей Егоров.

Баскетбол вернулся в Челябинск после трёхлетнего перерыва. «Челбаскет» основан на базе «Динамо», которое представляло столицу Южного Урала с 2014 по 2016 год, но из-за проблем с финансами переместилось в любительскую студенческую лигу. Новая команда будет играть во втором дивизионе Суперлиги и в Кубке России.

«Мы на самом деле Кубок России рассматриваем как платформу для подготовки к чемпионату России, мы посмотрим силы соперников. Посмотрим, как сами выглядим», — отметил директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Перед стартом сезона баскетболисты провели небольшой сбор, а также приняли участие в суперфинале первой лиги, где из 24-х команд заняли 13-е место. Тренерский штаб подчёркивает, что те соревнования были любительскими. Сейчас челябинцам предстоит перестроиться на профессиональный уровень.

«Мы даем всем шанс. И как они им воспользуются это их дело. Смогут они этот шаг сделать, значит будут играть. Не смогут, надо менять. Но в любом случает приоритет будет даваться ребятам местным», — сказал тренер «Челбаскета» Сергей Кравцов.

Отметим, игры Кубка России челябинцы проведут в Курске, с 25 по 29 сентября. Соперниками «Челбаскета» станут команды из Тамбова, Липецка, Курска, Тулы и Санкт-Петербурга.