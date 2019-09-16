Челябинская волейболистка Екатерина Гамова стала мамой

У спортсменки в ночь на 15 сентября родился сын.

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В ночь на 15 сентября знаменитая челябинская волейболистка Екатерина Гамова родила сына. Рост у ребенка 57 сантиметров, вес 4 килограмма 20 граммов.

О том, что первенца родила одна из лучших спортсменок мира, сообщила в прямом эфире на федеральном канале Татьяна Грачева, еще одна волейболистка, которая выступала с Гамовой в сборной России.

Отметим, что 38-летняя Екатерина Гамова завершила карьеру в 2016 году. В составе сборной России она стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001), серебряным призером Кубка мира (1999), серебряным призером Всемирного Кубка чемпионов (2001), а также победителем (2002), серебряным (2000, 2003, 2006, 2009) и бронзовым (2001) призером Гран-при.

Сайт «Первый областной» поздравляет Екатерину с рождением первенца.