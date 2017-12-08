/ Челябинская тхэквондистка завоевала «золото» на Чемпионате Европы

На пути к медали девушка одолела соперниц из Турции, Португалии и Латвии.

В эти дни в столице Болгарии Софии проходит Чемпионат Европы по олимпийским весовым категориям по тхэквондо. В первый день турнира челябинская спортсменка Татьяна Кудашова не оставила шансов своим соперницам и завоевала «золото». На пути к первому месту она взяла верх в 4 поединках.

Поздравляем тренеров чемпионки Александра Энса и Анну Селютину с отличным результатом в конце календарного 2017 года! Поздравляем Татьяну с наградой высшей пробы. На кортах в Болгарии наша улыбчивая спортсменка не оставила шансов соперницам, одержав 4 уверенные победы в весе до 57 килограммов над соперницами из Турции, Португалии и Латвии. Счет финала — 15:5. Так держать! — поздравили в соцсетях победительницу представители МБУ СШОР Коре по тхэквондо.

В спортшколе подчеркнули, что Татьяна Кудашова прилетела в Болгарию после выступления в финале мировой серии Гран-при, где она взяла «бронзу».