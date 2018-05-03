/ Две золотые награды привезли южноуральские тхэквондисты с Кубка Президента в Афинах

Всего спортсмены из Челябинской области получили 8 призовых мест.

Южноуральские тхэквондисты защитили честь региона на Кубке Президента всемирного тхэквондо. Спортивное мероприятие прошло в столице Греции — Афинах. За 4 дня на татами успели выйти представители нескольких возрастных групп: кадеты, юниоры и взрослые. Всего Кубок Президента принял 2,5 тысячи спортсменов. 8 южноуральцев удостоились наград разной степени.

Обладателями наград высшей пробы в третий день Кубка Президента 27 апреля стали челябинцы Татьяна Кудашова и Тимур Гатиятуллин. Обладателями серебряных наград Кубка Президента всемирного тхэквондо в Греции стали: Анастасия Егармина (до 51 кг) — среди кадетов, а также Екатерина Шенкнехт (до 68 кг) и Данил Юрченко (свыше 78 кг) — среди юниоров. Бронзовые призеры турнира в Афинах: Ольга Егорова (до 47 кг) — среди кадетов, Кристина Прокудина (до 62 кг) и Валерий Шиманов (до 58 кг) — среди взрослых. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Через несколько дней в Казани начнется Чемпионат Европы. Участие в нем примут бронзовые призеры афинского турнира Валерий Шиманов и Кристина Прокудина.