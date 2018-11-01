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/ Спортсмены Челябинской области взяли призовые места на международном турнире по тхэквондо

Спортсмены Челябинской области взяли призовые места на международном турнире по тхэквондо

Южноуральские тхэквондисты привезли с соревнования серебряную и две бронзовых медали.
сегодня в 14:31
  |  Спорт

В столице Сербии 27−28 октября прошел международный турнир по олимпийскому тхэквондо «Сербия оупен» категории G1. Три южноуральских спортсмена стали обладателями медалей в возрастных категориях «кадеты» и «юниоры».

Серебряную медаль в возрастной группе кадетов получил Марк Пашнин, участвовавший в четырех боях. Спортсмен одержал победу над соперниками из Болгарии и Сербии. Уступил он лишь в последнем поединке сильному противнику из Греции.

Бронзовые медали в категории «юниоры» с турнира привезли Камиль Шагиахметов и Артем Власюк. Все участники тренируются под руководством Дмитрия Ткачева и Данила Хужаева.

Камиль впервые выступал на международном турнире. Два поединка прошли для него успешно, и лишь в дополнительном раунде третьего он уступил сопернику из Венгрии. Второй призер — Артем Власюк — в полуфинале не успел отыграть несколько баллов у противника из Словении. Бой принес ему почетную бронзовую медаль.

Я доволен выступлением спортсменов. Ребята показали достойный результат, не смотря на высокий уровень соперников. Мы привыкли выступать на российской арене, где уже знаем всех своих противников, приехав в Сербию на международный турнир, получили опыт работы со спортсменами из других стран. Это поможет ребятам более уверенно выступать в России в будущем и придаст уверенность в работе на кортах с иностранными тхэквондистами на следующих международных турнирах. — рассказал Дмитрий Ткачев, тренер трех обладателей медалей.

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