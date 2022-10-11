В Чебоксарах с 6 по 9 октября прошел Кубок России по спорту глухих (настольный теннис) среди мужчин, женщин и смешанных пар. Южноуральская теннисистка Алена Лопина завоевала бронзовые медали в женской и смешанной паре, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях приняло участие 43 сильнейших спортсмена из 14 регионов России. Среди них и наша сильнейшая теннисистка Алена Лопина. Ранее челябинская спортсменка завоевала три медали различного достоинства на чемпионате России.
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