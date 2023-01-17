Челябинская теннисистка завоевала золото на турнире «Олимпийские надежды России»

Валерия Галяева стала победителем соревнований в парном разряде

В Саранске завершились всероссийские соревнования по теннису «Олимпийские надежды России», собравшие более 100 юных спортсменов в возрасте до 15 лет из 19 регионов. Победителем турнира в парном разряде стала челябинская теннисистка Валерия Галяева (на фото слева), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение недели на кортах СШОР по теннису имени Шамиля Тарпищева проходили всероссийские рейтинговые теннисные соревнования среди спортсменов не старше 15 лет «Олимпийские надежды». Эту серию турниров в текущем сезоне запустила Федерация тенниса России для поиска и отбора наиболее перспективных спортсменов страны. Они охватывают три предварительных этапа и итоговый турнир (финал), в котором сыграют сильнейшие теннисисты России в своей возрастной группе (по 8 участников в одиночном и парном разрядах).

На соревнованиях в Саранске челябинская теннисистка выступала в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. Девушки уверенно выиграли всех соперниц и стали победительницами турнира.

«Это не первый крупный успех Валерии. В декабре прошлого года она победила на международном турнире Tennis Europa в Балашихе, выигрывала другие всероссийские соревнования. Она у нас способная девочка, ставит амбициозные цели и задачи», — отметила в разговоре с корреспондентом Первого областного мама спортсменки Светлана Галяева.

Отметим, что Валерия Галяева тренируется в челябинской СШОР им. Б. Маниона у Здислава Парфеновича.