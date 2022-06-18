Кубок реабилитационного центра по настольному теннису для слепых проходит в Челябинске

Открытие соревнований посетила Ирина Текслер

Сегодня, 18 июня, в Челябинском областном реабилитационном центре Всероссийского общества слепых в третий раз проходит Кубок центра по настольному теннису для незрячих. Открытие соревнований посетила общественный деятель и основатель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

«Дорогие друзья, спасибо, что пригласили меня на открытие Кубка, мне очень приятно! Мне всегда приятно у вас бывать, потому что такие душевные мероприятия у вас проходят. Но сегодня у вас — серьезный турнир, настоящий спорт, и много участников из Челябинска, Копейска, Снежинска и даже Курганской области. Поэтому я надеюсь, что у вас было время потренироваться, чтобы защитить честь нашего челябинского центра. Я желаю вам удачи и хорошего настроения, потому что прежде всего важно хорошее настроение»,— поприветствовала спортсменов Ирина Текслер.

В разговоре с журналистами общественный деятель отметила, что сегодня незрячим спортсменам предстоит играть со зрячими, и игра будет очень интересной. Также она добавила, что у челябинского отделения Всероссийского общества слепых очень насыщенная жизнь: они участвуют в соревнованиях по шахматам, шашкам, у них есть своя театральная студия, свой танцевальный коллектив и даже оркестр с народными инструментами.

Один из участников Кубка — 38-летний Игорь Сафонов из Снежинска рассказал, что ослеп шесть лет назад, но спорт, которым занимался с детства, не бросил.

«Я с детства занимался спортом: гандболом, тяжелой атлетикой, потом пригласили на теннис. Я попробовал, втянулся, и играю до сих пор. Мне нравится. Участие в соревнованиях принимаю каждый год. Вот последний Чемпионат России закончился, я занял третье место, а звание у меня — кандидат в мастера спорта»,— рассказал Игорь Сафонов.

Среди участников Кубка — не только взрослые, но и дети.

Результаты соревнований будут известны позже, следите на обновлениями на нашем сайте.