Челябинская теннисистка Екатерина Александрова впервые вошла в топ‑20 рейтинга WTA

Ранее спортсменка дошла до полуфинала турнира категории WTA‑500

Сегодня, 10 октября, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг. В топ-20 впервые в карьере вошла челябинская теннисистка Екатерина Александрова. Ранее 27-летняя спортсменка занимала 21-ю строчку, сообщает пресс-служба WTA.



В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Первой ракеткой мира осталась полька Ига Швентек. Первой ракеткой России продолжает оставаться Дарья Касаткина, которая располагается на 11-м месте в рейтинге WTA. Следом за ней идет Вероника Кудерметова.



В топ-20 впервые в карьере попала челябинская теннисистка Екатерина Александрова. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), где уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Теперь она располагается на 20-м месте. Также в топ-100 вошли еще три россиянки: Людмила Самсонова (23), Анастасия Потапова (48) и Анна Калинская (58).



Отметим, что на этой неделе в Сан-Диего (США) пройдет представительный женский турнир категории WTA-500. В июне уроженка Челябинска выиграла турнир WTA в голландском городе Хертогенбосхе.

