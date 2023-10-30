Челябинская теннисистка выиграла всероссийский турнир в Альметьевске

14-летняя Валерия Галяева завоевала также бронзу в парном разряде

В Альметьевске завершился Всероссийский турнир по теннису среди спортсменок не старше 19 лет. Одну из главных сенсаций сотворила челябинка Валерия Галяева. 14-летняя теннисистка выиграла одиночный турнир, победив в финальном матче соперницу на четыре года старше. Кроме того, южноуральская спортсменка завоевала бронзу в парном разряде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Представительный всероссийский теннисный турнир в Альметьевске собрал сильнейших юниоров страны в возрасте до 19 лет. В одиночном разряде Валерия Галяева была посеяна под 6-м номером. Однако это не помешало спортсменке здорово пройти весь турнир, хотя она уступала соперницам в возрасте.

Челябинская спортсменка провела на кортах в Альметьевске пять победных матчей и во всех одержала победу. В финале турнира ей противостояла 18-летняя Марта Миклава из Самары. Первый сет выиграла челябинка — 6:3, во втором она уступила — 4:6, но сделала выводы и уверенно взяла решающую партию — 6:2. Отметим, что на пути к финалу Валерия Галяева не отдала соперницам и сета.

Успешно выступила челябинка и в парном разряде со своей постоянной партнершей Софьей Насоновой из Тольятти. Они успешно прошли два круга соревнований, а в полуфинале уступили дуэту Леля Макарова / Виктория Седова. Поединок за бронзовые медали не состоялся ввиду отказа соперниц.

«Лера входит в состав сборной России U15. На прошедшем турнире все соперницы были старше ее. Но наша дочка не растерялась, проявила себя, показав характер и волю к победе. С 1 января она переходит в новую для себя возрастную категорию до 17 лет. Не сомневаюсь, что и здесь она себя покажет с лучшей стороны», — сообщила Первому областному информагентству мама спортсменки Светлана Галяева.

На этой неделе челябинская теннисистка примет участие в аналогичном турнире в Саранске. А в середине ноября стартует финальный этап «Олимпийские надежды» в Казани. В нем имеет право принять участие восьмерка сильнейших по итогам отборочных турниров. Валерия Галяева здесь выступит в парном разряде с Софьей Насоновой.

Напомним, что Валерия Галяева в этом году стала победительницей первенства России среди спортсменок не старше 15 лет. Она выиграла турнир в парном разряде с Софьей Насоновой, завоевав первую в истории южноуральского тенниса золотую медаль с подобных соревнований. Ранее Первое областное информагентство побывало в гостях у спортивной семьи и рассказало о путях становления Валерии Галяевой.