Челябинка Валерия Галяева считает, что готова к переходу во взрослый теннис

Она дала мастер-класс юным спортсменам и заверила, что не боится дебюта на турнирах WTA

Челябинская теннисистка Валерия Галяева уверена, что готова к играм на взрослом уровне. 16‑летняя спортсменка уже заявила о себе на юниорских турнирах ITF, а теперь готовится покорить женский WTA‑Tour. Об этом Валерия сообщила корреспонденту ИА «Первое областное», дав мастер-класс в спортшколе им. Маниона. Для нее открытая тренировка и общение с юными ребятами стало важным событием — именно здесь начиналась ее карьера и знакомство с теннисом.

«В Челябинске такой формат у меня впервые. Что-то похожее было после финала на турнире в Китае, но проводить мастер-класс дома — совсем другие эмоции и впечатления», — рассказала Валерия Галяева корреспонденту ИА «Первое областное».

По словам спортсменки, в детстве подобных мастер-классов почти не проводили: мотивацию она черпала из рассказов тренера о Екатерине Александровой — уроженке Челябинска и одной из сильнейших российских теннисисток. Встретиться с ней на корте — одна из целей.

Сейчас у спортсменки переходный период — шаг из юниорского тенниса во взрослый. Волнения нет, тем более что Валерия уже играла против топовых соперниц на юниорском турнире «Большой шлем» и с теннисистками из топ‑50 мирового рейтинга по своему возрасту.

«Все реально: нужно набираться опыта, не бояться проигрывать, и тогда можно конкурировать с любым возрастом. В планах — совмещать одиночный и парный разряды, но приоритетом остается одиночка. В одиночке ты сам за себя. Пару тоже люблю, но выбор очевиден», — добавляет спортсменка.

Мастер-класс в СШ им. Маниона длился около полутора часов. Валерия Галяева провела спарринг с одним из тренеров спортшколы Александром Самодуровым, а также розыгрыши мяча с каждым юным теннисистом. Ну и, разумеется, пообщалась с ребятами, сделала фото на память.

Александр Самодуров уже более 15 лет работает с игроками высокого уровня. Начинал свою карьеру он в Челябинске, затем тренировал сборные Тюменской области, но вернулся домой — готовить новую волну профессионалов. По словам специалиста, современный теннис сильно изменился.

«Он стал более атлетичным, каждое поколение прибавляет физически и ментально. Над игроками работает команда, и факторов успеха становится больше. Вы посмотрите на Мирру Андрееву! Она — самородок с выдающимися антропометрическими данными. Но не всем дано раскрыться в 16—17: кто-то приходит позже, кто-то раньше заканчивает», — считает Александр Самодуров.

Говоря о перспективах челябинского тенниса, тренер выделяет уже известных игроков — Екатерину Александрову и подрастающее поколение. Из юных — 12‑летнюю Марию Путинцеву, которая серьезно работает и уже показывает результаты. Локомотивом внимания к спорту в регионе, по его словам, остается Валерия Галяева: «Она близка к успеху. Сейчас самый ответственный момент — переход во взрослый тур. Если пройти его грамотно, без травм, результат придет».

Мастер-класс в Челябинске стал одновременно и поводом для вдохновения, и напоминанием: большой спорт начинается дома — с первых тренировок, первых кумиров и первых побед над собой. А путь от региональных кортов до профессионального тура складывается из системной работы, команды рядом и веры в то, что все действительно возможно.