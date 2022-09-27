Челябинской теннисистке Екатерине Александровой присвоили звание заслуженного мастера спорта

Минспорт РФ оценил ее спортивные достижения в играх за сборную России

Уроженке Челябинска Екатерине Александровой присвоено звание заслуженного мастера спорта. Российская спортсменка ранее помогла национальной команде выиграть Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные соревнования в женском теннисе, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Помимо Александровой, соответствующее звание получила и еще одна российская теннисистка Дарья Касаткина. Заслуженными мастерами спорта также стали лыжник Глеб Ретивых и гимнастка Елена Еремина.

Екатерина Александрова является уроженкой Челябинска, однако профессиональную карьеру в теннисе начала за пределами региона. Сейчас 27-летняя спортсменка располагается на 21-й строчке рейтинга WTA. На минувшей неделе она стала победительницей турнира WTA в Сеуле, выиграв свой третий титул в карьере.

Заслуженный мастер спорта России (ЗМС) — почетное спортивное звание, которое было введено в конце 1992 года. Оно присваивается россиянам, которые добились высоких результатов в спорте, выступая за национальную спортивную сборную РФ.