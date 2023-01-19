Челябинская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Australian Open

Она одержала волевую победу над американкой Тэйлор Таунсенд

Сегодня, 19 января, проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии в мужской и женской одиночных сетках. В женском разряде победу одержала уроженка Челябинска Екатерина Александрова, она обыграла американку Тэйлор Таунсенд — 1:6; 6:2; 6:3, сообщает интернет-портал «Чемпионат».



Во втором круге Екатерина Александрова, получившая 19-й номер посева, уверенно обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Александрова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.



В третьем круге челябинка встречалась с 26-летней американкой Тэйлор Таунсенд, ныне занимающей 135-е место и попавшей в основную сетку Australian Open — 2023 благодаря уайлд-кард. В прошлом сезоне Тэйлор дошла до финала US Open в парном разряде.



Начало матча безоговорочно осталось за представительницей Америки. Всего за 31 минуту россиянка проиграла первую партию — 1:6. Однако во втором сете все изменилось. Увеличилось количество брака в игре Таунсенд. Екатерина стала брать свои подачи, а после счета 2:2 выиграла все оставшиеся геймы — 6:2.



В третьем сете было много брейк-пойнтов на подаче американки. У Александровой был лишь один тяжелейший гейм на своей подаче. С седьмого брейк-пойнта Таунсенд додавила россиянку — 2:0. Но потеря своей подачи не помешала Екатерине. Она продолжила бороться и сразу же сделала обратный брейк — 2:1, а затем еще дважды взяла подачу соперницы. Волевая победы российской теннисистки — 1:6, 6:2, 6:3.



Челябинская спортсменка стала первой представительницей России в третьем круге женской сетки. В следующем круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи Анетт Контавейт — Магда Линетт. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $51 млн.

