Челябинская студентка удивила судей на фестивале ГТО феноменальной гибкостью

А еще Елизавета Брякушина умеет стоять на голове и садиться в отрицательный шпагат

Елизавета Брякушина из Челябинска стала победительницей всероссийского фестиваля ГТО в упражнении на гибкость, показав результат 36 сантиметров — свой личный рекорд. При этом специально она это упражнение не тренировала. Секрет успеха — в детской любви к растяжке и акробатическим опытам, которые девушка теперь демонстрирует в соцсетях, вставая на голову ради красивых кадров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

36 сантиметров — личный рекорд, который принес победу

Студентка УралГУФК Елизавета Брякушина победила на Всероссийском фестивале ГТО в наклоне вперед. Ее результат — 36 сантиметров. Для понимания: она встала на скамью и наклонилась так, что кончики пальцев опустились ниже уровня стоп на 36 сантиметров. Никто из соперниц не смог повторить этот показатель.

«В марте я выступала на областных соревнованиях, там сделала 34 сантиметра. Была недовольна, потому что хотела 35 сантиметров. А на турнире в Сочи показала свой личный рекорд. Специально именно гибкость не тренировала. Я просто очень люблю растяжку: садиться на шпагат или делать мостик», — рассказывает Елизавета.

Перед всероссийскими соревнованиями девушка специально изучила результаты прошлых лет. Увидела, что одна из участниц показала 37 сантиметров, и поставила себе цель приблизиться к этому показателю.

«Меня пробовали в разных видах, но больше всего получаются барьеры»

Елизавета переехала в Челябинск из Тюмени в сентябре, поступив на первый курс УралГУФК. Здесь она продолжает заниматься легкой атлетикой под руководством тренера Владимира Береглазова.

«Изначально, когда только пришла, меня пробовали в разных дисциплинах. Лучше всего у меня стал получаться барьерный бег. Он стал моей основной дисциплиной», — говорит девушка.

При этом она активно пробует себя и в других легкоатлетических видах — прыжках в длину и тройном прыжке.

«Раньше занималась художественной гимнастикой и синхронным плаванием»

Гибкость, которая поразила судей и зрителей, девушка натренировала в детстве. В юном возрасте (с 4 до 8 лет) Елизавета занималась художественной гимнастикой. Позже — синхронным плаванием.

«В синхронном плавании были поддержки, мы много занимались акробатикой. Мне это очень нравилось», — вспоминает студентка.

Акробатическая подготовка позволяет ей удивлять не только на соревнованиях, но и помогает в жизни. А еще Елизавета — большая любительница эффектных фотографий. Сюжет такой: одна рука на земле, ноги устремлены к небу. В ее соцсетях — уже целая галерея таких «перевернутых» снимков.

«Интересно пробовать новое и смотреть, на что я способна»

Но это еще цветочки! Девушка в социальных сетях выкладывает и другие необычные фотографии. На одной из них она стоит на голове — и это стоп-кадр, который она сделала не для галочки. Посмотришь на фото, и складывается впечатление, как будто спортсменка бежит по небу.

«За счет акробатической базы интересно пробовать что-то новое, смотреть, на что я способна вообще», — объясняет девушка.

Эта победа — первая на всероссийском уровне

Для Елизаветы Брякушиной победа на фестивале ГТО стала первой золотой медалью всероссийского уровня. Девушка рада тому, что удалось региону и родному вузу принести важные зачетные очки.

«Было волнительно, хотелось показать лучший результат. К счастью, все сложилось так, как я хотела. И в целом всероссийский фестиваль произвел на меня большое впечатление, было приятно быть частью дружной команды, бороться за престиж Челябинской области», — признается спортсменка.

Напомним, что сборная Челябинской области, в которую вошли студенты УралГУФК и ЧелГУ, вошла в десятку сильнейших на Всероссийском фестивале ГТО. Соревнования в Сочи собрали более 350 участников из 40 команд.

Фото: из личного архива Елизаветы Брякушиной