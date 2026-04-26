Челябинские студенты поборются за победу на Всероссийском фестивале ГТО

Более 350 участников из 43 регионов проверят свои силы в девяти испытаниях комплекса «Готов к труду и обороне»

В Сочи дали старт Всероссийскому фестивалю ГТО среди студентов. Соревнования объединили более 350 участников из 43 команд. Им предстоит пройти девять испытаний физкультурно-спортивного комплекса. Челябинскую область представят студенты двух вузов — УралГУФК и ЧелГУ, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В первый день соревнований состоялась торжественная церемония открытия. С приветственным словом от министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева к участникам обратился директор Федеральной дирекции спортивных мероприятий Юрий Ермошкин. Он подчеркнул: президент России не раз говорил, что сдача норм ГТО должна быть интересной и соревновательной, а не превращаться в скучную формальность.

«Фестиваль ГТО — это возможность показать силу, выносливость и подготовку, обменяться опытом. Желаю всем веры, надежды и любви! Любовь к России и спорту — вот что нас объединяет», — зачитал обращение Юрий Ермошкин.

Сборную Южного Урала сформировали из студентов двух вузов — УралГУФК и ЧелГУ. Поддержать ребят в Сочи отправилась и руководитель Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

«У нас сильная и дружная команда, ребята хорошо подготовились на региональном этапе соревнований. Показали высокие результаты в различных испытаниях. Уверена, что в Сочи они смогут выступить достойно и побороться за высокие места», — считает Елена Еремеева.

Студенты в возрасте от 18 до 24 лет продемонстрируют силу, скорость и меткость в классических нормативах: от бега и подтягиваний до стрельбы. Кульминацией соревнований станет зрелищная командная эстафета ГТО. Фестиваль продлится до 30 апреля.

Фестиваль ГТО среди студентов, организованный Минспортом России, проводится уже в седьмой раз. В прошлом году финалистов принимала Ингушетия, а в этом сезоне эстафету подхватил Краснодарский край.