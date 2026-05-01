Челябинская область вошла в десятку лучших на Фестивале ГТО среди студентов

Соревнования в Сочи собрали более 350 участников из 40 команд

Студенты из Челябинской области достойно представили регион на всероссийском уровне. На фестивале ГТО в Сочи наша команда вошла в топ-10 лучших среди 43 субъектов страны. Соревнования проходили на стадионе «Юг Спорт» и собрали более 350 участников — от Сахалина до Калининграда. Южноуральскую команду на всероссийском фестивале представляли студенты УралГУФК и ЧелГУ, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов стал большим событием не только для сильнейших команд вузов, но и в развитии комплекса «Готов к труду и обороне». На открытии фестиваля зачитали приветственное слово министра спорта России и главы Олимпийского комитета Михаила Дегтярева. Он напомнил, что президент Владимир Путин ставит задачу сделать выполнение норм ГТО интересным и соревновательным.

«Фестиваль ГТО — это возможность продемонстрировать силу, выносливость и подготовку, а также обменяться опытом. Желаю всем участникам веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — говорилось в обращении.

Достойно выступила в соревнованиях и сборная Челябинской области, в составе которой были представлены студенты двух вузов — УралГУФК и ЧелГУ. Наша команда набрала 4314 очка и замкнула десятку лучших. Первое место в седьмой раз подряд заняла команда Белгородской области (4670 очков). «Серебро» у Тюменской области (4655), «бронза» — у Самарской (4520).

Ярко выступили южноуральцы и в личном первенстве. Так, четыре наших земляка стали призерами соревнований в различных упражнениях. Елизавета Брякушина стала первой в упражнении «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье». Ее результат — 36 сантиметров! Алексей Белихов не оставил шансов соперникам в беге на 100 метров. Он преодолел дистанцию всего за 10,94 секунды и занял первое место. Руслан Наговицын завоевал серебро в наклоне вперед из положения стоя с результатом 33 сантиметра. Анастасия Мальцева стала третьей в поднимании туловища из положения лежа на спине — 82 повторения.

Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов. Командное первенство:

1. Белгородская область — 4670 очков.

2. Тюменская область — 4655.

3. Самарская область — 4520.

4. Санкт-Петербург — 4404.

5. Свердловская область — 4390.

6. Удмуртская Республика — 4373.

7. ХМАО-Югра — 4362.

8. Амурская область — 4339.

9. Красноярский край — 4323.

10. Челябинская область — 4314.

Отметим, что команда БелГУ в седьмой раз стала победителем Фестиваля ГТО среди студентов. Соревнования прошли на стадионе «Юг Спорт» в Сочи.